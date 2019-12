Cristiano Ronaldo dëshiron të bëhet aktor në të ardhmen

Sulmuesi i Juventusit ka rrëfyer se do t’i pëlqente të luante në filma pasi të tërhiqet nga futbolli.

Ëndrra e 34-vjeçarit për të fituar në fushë duket se shkon përtej rezultateve sportive edhe në filma. Duke folur gjatë një eventi në Dubai, ai ka rrëfyer se kur të tërhiqet nga futbolli synon të vazhdojë studimet dhe ta sprovojë veten si aktor.

“Një nga gjërat që synoj ta sfidoj veten, është aktrimi në një film. Shpresoj të jetoj më shumë se 50 vite për të mësuar gjëra të reja dhe për t’u përballur me sfida të reja”

Pesë herë fituesi i Topit të Artë ka fituar Champions League me Manchester United hde Realin e Madridit, tituj kampionë në Spanjë, Angli dhe Itali. Ish-sulmuesi i Sportingut fitoi edhe trofeun e parë të Ligës së Kombeve me Portugalinë, me të cilën ka fituar edhe Kupën e Evropës.

Ai e lidh suksesin e tij me vullnetin dhe pasionin për të mbetur i motivuar dhe asgjë tjetër.

“Dashuria për futbollin është motivi kryesor i asaj çfarë kam arritur. Nuk ka mrekulli këtu, apo sekrete, thjesht përkushtimi i madh te ajo çfarë bëj. Në moshën 34-vjeçare mbetem në gjendje fizike për të punuar fort për tituj.”