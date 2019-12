Gjyqtari i Apelit kërkesë 11 institucioneve për mbrojtje

Gjyqtari i Apelit Tiranë Alaudin Malaj ka treguar për mediat se ndihet i kërcënuar nga ish-Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj.

Në një intervistë për Top-Channel ai është shprehur se i ka kërkuar mbrotje institucioneve shqiptare për veten dhe familjen e tij. Gjyqtari i Apelit tha se në një letër dërguar 11 institucioneve ai ka kërkuar mbrojtje fizike “për shkak të rrethanave jo te zakonshme”.

Alaudin Malaj është gjyqtari që bëri publik vendimin e dënimit të Geron Xhafajt, vëllait të ish-Ministrit të Brendshëm.

Duke folur për mediat gjyqtari Malaj tha se Komisioni i ruajtjes së gjyqtarëve i ka kthyer përgjigje duke i refuzuar mbrojtjen për mungesë provash dhe kjo gjë e ka shqetësuar edhe më tepër.

Në intervistë gjyqtari Malaj zbuloi se në vitin 2015 vëllai i ishte kërcënuar me jetë dhe se çështja e tij nuk ishte hetuar kurrë. Për kërcënimet tha se ka bërë shpesh kallëzime por që nuk ka pasur reagime.

“Familjarët e mi kanë bërë kallëzime, unë kam bërë kallëzime. Duan që kur të më qëllojnë mua atëherë të jetë prova që të më vijnë të më sigurojnë mbrjotje? Siç i ndodhi Arjan Ndojit, siç i ndodhi prokurorit tjetër në Vlorë. Kur do jenë këto prova, kur të dëmtohen?”

Dy muajt e fundit magjistratë të ndryshëm janë kërcënuar me atentate. Në fundjavë makina e prokurorit të Vlorës Albert Kuliçi u shpërthye me eksploziv. Më 25 nëntor makina e Andri Ymerit gjytar në Shkodër u dogj, ndërsa në fillim të nëntorit prokurori i Durrësit Arjan Ndoja u sulmua me armë.