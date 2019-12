Hipokrizia për suksesin e ngritjes së SPAK

Çfarë është Reforma në Drejtësi – SPAK

🇦🇱️ | Në videon e kaluar, mësuat mbi Gjykatën Kushtetuese. Këtë javë, do të flasim për Strukturën e Posaçme Anti-Korrupsion dhe Anti-Krim i Organizuar, ose shkurt SPAK. Pse nevojitet SPAK dhe si do t’i ndjekë penalisht ky institucion rastet e korrupsionit në nivelet më të larta? Mësoni se si SPAK do të jetë një organ i pavarur, jo i politizuar, i cili do të hetojë dhe ndjekë penalisht “të paprekshmit” e Shqipërisë, duke përfshirë zyrtarë të tanishëm dhe ish-zyrtarë të lartë. #CfareEshteReformaNeDrejtesi #NdalKorrupsionit🇺🇸️ | In our previous video, you learned about the Constitutional Court. This week, we will talk about the Special Structure Against Corruption and Organized Crime, or SPAK for short. Why do we need the SPAK and how will this institution prosecute cases of corruption at the highest levels? Learn how SPAK will be an independent, non-politicized body that will investigate and prosecute all the “untouchables” of Albania, including current and former high-level officials. #WhatisJusticeReform #StopCorruption

Gepostet von U.S. Embassy-Tirana am Montag, 19. August 2019