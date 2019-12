Ministrja Gjonaj: SPAK dhe Prokurori i Përgjithshëm, dy arritjet e vitit 2019

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj pohoi sot se arritjet më të mëdha të këtij viti për reformën në drejtësi ishin zgjedhja e Prokurorit të Përgjithshëm dhe krijimi i Prokurorisë së Posaçme (SPAK).

Në një konferencë për shtyp ajo u shpreh:

“Sa i përket reformës në drejtësi mendoj qe periudha tranzitore ka zgjatur më tepër se çduhet. Ky vit ka shënuar dy rezultate të rëndësishme, SPAK dhe zgjedhja e Prokurorit të Përgjithshëm.”

Zonja Gjonaj tha se 2020 do ta gjejë vendin me një Gjykatë të Lartë, ndërsa shtoi se gjatë vitit të ri do të nisin fushatën për zgjidhjen e çështjeve me ndërmjetësim në mënyrë që të ulet numri i çështjeve në gjykata.