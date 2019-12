PD: Familjet e Thumanës pa mbështetje, Bashkia Krujë nuk u mbulon plotësisht qiratë

Partia Demokratike denoncoi sot se mbi 100 familje të Thumanës, të cilave iu prishën shtëpitë nga tërmeti i 26 nëntorit, po përballen me pasiguri rreth së ardhmes pasi Bashkia Krujë nuk u mbulon plotësisht qiratë.

Në një takim me banorët, përfaqësuesit e PD-së, mblodhën ankesa se nga bashkia atyre u është siguruar vetëm 30 mijë lekë të vjetra, ndërkohë që u është thënë që pas datës 3 janar të lëshojnë hotelet ku janë vendosur përkohësisht.

Banorët paralajmëruan protesta deri dhe grevë urie, pasi janë përballur me burokraci dhe mungesë totale informimi.

Përfaqësuesit e PD-së, Gazment Bardhi, Albana Vokshi, Lindita Metaliaj dhe Gent Strazimiri theksuan se “opozita do të jetë zëri i tyre, duke mos lejuar që propaganda qeveritare të mbysë të vërtetën”.

“E para, të vijnë t’ju takojnë dhe t’ju informojnë se çfarë do të bëhet me ju. E dyta, Këshilli Bashkiak të rrisë menjëherë bonusin për qiratë. Me 30 mijë lek nuk merret dot shtëpi me qira. Në qoftë se ata mendojnë se ju mund të gjeni shtëpi me qira me 30 mijë lekë, atëherë të lirojnë shtëpitë e tyre. E treta, nëse nuk kanë besim, t’jua gjejnë vetë shtëpinë me qira dhe bashkia ose qeveria ta paguajë vetë atë.”

Me dakordësinë e banorëve përfaqësuesit e PD-së morën përsipër t’i drejtonin letër qeverisë dhe bashkisë Krujë për të zgjidhur çështjen.