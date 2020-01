Joacquin Phoenix, Brad Pitt dhe Renee Zellweger triumfues në Golden Globes

Joacquin Phoenix, Brad Pitt dhe Renee Zellweger triumfuan në ndarjen e çmimeve Golden Globes që u mbajt ditën e djeshme.

Joacquin Phoenix, i cili luan rolin kryesor në filmin Joker, u shpall aktori më i mirë në një dramë. Filmi Joker u nderua me disa çmime të tjera si muzika më e mirë dhe kompozimi më i mirë nga kompozitorja islandeze Hildur Guðnadóttir.

Brad Pitt u shpall aktori më i mirë mbështetës, në filmin Once Upon a Time in Hollywood. Gjithashtu ky film u nderua me çmimin e skenarit më të mirë nga regjisori Quentin Tarantino.

Aktorja Renee Zellweger u shpall aktorja më e mirë, me performancën e saj në filmin Judy, ndërkohë seriali më i mirë u shpall Chernobyl.

Më poshtë Exit sjell listën e plotë të fituesve.