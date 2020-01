Kancelarja Merkel mbështet hapjen e negociatave me Shqipërinë në mars 2020

Para takimit me kryeministrin Rama në Berlin, Kancelarja gjermane Angela Merkel ka deklaruar se do të donte që në mars Bashkimi Europian të hapte negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Merkel u shpreh:

“Mbi të gjitha, ne duam të arrihet një marrëveshje në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Europian për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Të dyja vendet kanë arritur shumë. Ne do të punojmë tani që këto arritje të marrin meritën e tyre me një rezultat në mars.’

Ndërkohë takimi mes Ramës dhe Merkelit ka përfunduar por ende nuk ka një deklaratë për shtyp.

Tema kryesore e bisedës ka qenë ndihma që do të japë Gjermania në organizimin e Konferencës së Donatorëve më 17 shkurt në Bruksel, që ka si qëllim mbledhjen e fondeve për procesin e rindërtimit pas tërmetit të 26 nëntorit.