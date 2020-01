KPA refuzon të publikojë mendimin e vëzhguesit të ONM për rastin Sevdari

Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi më 25 prill 2019 të mos publikonte mendimin kundër të vëzhguesit të ONM Ferdinando Buatier de Mongeot, për shkarkimin e ish prokurores Antoneta Sevdari.

Sipas Reporter.al, mbledhja e gjyqtarëve vendosi kundër kundër kërkesës së vëzhguesit të ONM, Mongeot, për të publikuar mendimin e tij sëbashku me vendimin për shkarkimin e zonjës Sevdari. KPA vendosi se mendimet ndryshe të ONM-së nuk do të publikoheshin dhe as do të bëheshin pjesë e dosjes gjyqësore.

Mendimi i vëzhguesit të ONM kritikonte shumicën në Kolegj se i kishte bërë interpretim të gabuar ligjit në vendimin për shkarkimin e prokurores Sevdari. Vëzhguesi shprehet po ashtu se KPA nuk kishte prova të mjaftueshme për të shkarkuar Sevdarin dhe se gjetjet lidheshin kryesisht me pamundësinë për të provuar pagesën e tatimeve.

