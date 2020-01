Qeveria, spektakël me dronë dhe frikësim në shembjet te Astiri

Foto nga videoja e IKMT e shembjes me shpërthim të ndërtesës në Unazën e Re.

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT) shembi me 10 kilogramë eksplozivë një ndërtesë 6-katëshe te Astiri. Pamjet spektakolare të shpërthimit, të regjistruara me dronë, IKMT i shpërndau në rrjetet sociale.

Ndërtesa në Unazën e Re quhej Egi-Center dhe muajin e fundit strehoi 70 viktima nga tërmeti i 26 nëntorit, të cilët ankohen se kanë ngelur pa strehë.

Egi-Center prekej nga gjurma e projektit të zgjerimit të Unazës së Madhe, më saktësisht lotit të parë që përkon me rikonceptimin e Sheshit Shqiponja nga një rrethrrotullim në një kryqëzim me nënkalime.

Shembja e saj ishte njoftuar ditë më parë dhe ishte pjesë e aksionit të nisur ditën e djeshme, ku u shembën edhe 5 ndërtesa të tjera.

Aksioni i sotem i IKMT nga nje tjeter kend, per prishjen e godines 6 kateshe me shperthim te kontrolluar

Edhe kryebashkiaku Erion Veliaj e shpërndau në Twitter duke e përcjellë me mesazhin “Tirana nuk ndalet”.

Dje zoti Veliaj, i cili më herët i ka quajtur banorët e Unazës së Re shpellarë, tha se protestat e tyre për dëmshpërblim ishin false dhe për hir të opozitës.

Përdorimi i eksplozivit dhe spektakolarizimi me dronë dhe regji televizive bëhet njëkohësisht me komentin e kryebashkiakut Veliaj se kauza e banorëve që kërkonin dëmshpërblim do të binte si ngrehinat e tyre pa leje. Në fakt, jo të gjitha ndërtesat ishin pa leje. Për ndërtesat pa leje banorët kishin përfunduar kërkesat për legalizim. Qeveria anuloi procesin dhe u prishi shtëpitë në shkelje të të drejtave të njeriut, pa dëmshpërblim.

Shembja e Egi-Center e çon në 41 numrin e ndërtesave të shembura për projektin e Unazës së Re. Siç Exit News ka analizuar projekti parashikon shembjen edhe të rreth 200 ndërtesave të tjera. Një mënyrë e tillë shembjesh të shoqëruara me deklaratat e zotit Veliaj duket se synojnë frikësimin dhe demoralizimin e banorëve që protestojnë për dëmshpërblim.

Projekti për Sheshin Shqiponja u ndryshua dhe tenderua disa herë pasi në tenderin e parë, kompania fituese DH Albania kishte falsifikuar dokumentet.