Rama, vizita në Rusi dhe Ukrainë si drejtues i OSBE-së

Kryeministri Edi Rama gjatë takimit me gazetarët.

Kryeministri Edi Rama do të vizitojë Rusinë, Ukrainën dhe SHBA-të si drejtues i presidencës së OSBE-së. Këtë gjë ai e njoftoi gjatë një takimi me gazetarë në zyrat qendrore të OSBE-së në Vjenë, një ditë përpara prezantimit të programit që do të ketë organizata nën presidencën e Shqipërisë.

Në takimin me gazetarët, që u transmetua në kanalin e tij në Facebook, zoti Rama tha se datat e vizitave nuk janë caktuar ende dhe se çdo gjë ishte në pritje të konfirmimeve.

“Vizita në Rusi është pjesë e axhendës si drejtues i OSBE-së dhe është pjesë e axhendës që unë kam ndërmarrë. Janë disa vizita që do të bëhen shumë shpejt, në Ukrainë, SHBA dhe në Rusi, për datat presim konfirmime”.

Kjo do të jetë vizita e parë e Kryeministrit Rama në Ukrainë dhe Rusi. Nuk është ende e qartë nëse ai do të takohet me Presidentin Vladimir Putin.

Në fillim të këtij viti Shqipëria mori presidencën e OSBE-së, organizatës në të cilën bëjnë pjesë 57 vende nga Evropa, Amerika e Veriut dhe Azia dhe që synim kryesor ka parandalimin e konflikteve, vëzhgimin e zgjedhjeve, mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe të të drejtave të njeriut.

Në deklarata të mëparshme të Kryeministrit Rama, disa nga prioritetet e Shqipërisë për presidencën e OSBE-së janë parandalimi i përshkallëzimit të konflikteve, monitorimi i zgjedhjeve me mbështetje për reforma dhe forcimi i dialogut mes palëve, lufta ndaj korrupsionit,

Në disa nga këto prioritete, Shqipëria nën drejtimin e zotit Rama ka shfaqur probleme vitet e fundit.