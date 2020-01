Rama viziton Berlinin për Konferencën e Donatorëve

Kryeministri Edi Rama do të vizitojë sot Berlinin për tu takuar më Kancelaren Merkel, në lidhje me Konferencën e Donatorëve të 17 shkurtit.

Dy liderët do të diskutojnë dhe për presidencën e OSBE-së nga ana e Shqipërisë, por në njoftimin për media theksohet se tema kryesore e bisedës do të jetë angazhimi që do të japë Gjermania për konferencën në ndihmë të përballimit të dëmeve të tërmetit.

Disa ditë më parë, Kryeministri Rama u takua në Romë me ministrin e Jashtëm Di Maio dhe kryeministrin Italian Conte, për të biseduar për të njëjtin qëllim: mbarëvajtjen e Konferencës së Donatorëve.

Kjo konferencë është nismë e presidentit francez Macron, por që gjeti dhe mbështetjen e BE-së. Ajo do të mbahet më 17 shkurt në Bruksel.