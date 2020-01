Rita Ora, shtëpi të re për një familje pas tërmetit

Familja Sala në fshatin Pinar të Tiranës gëzoi sot shtëpinë e re të ndërtuar falë mbështetjes së këngëtares Rita Ora, e cila mori përsipër shpenzimet.

Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj dhe Amantia, kushërira e këngëtares, morën pjesë në momentin e hyrjes në shtëpinë e re, moment i cili u përcoll live në Facebook-un e kryebashkiakut.

Familjarët falenderuan këngëtaren Rita Ora dhe Bashkinë. Një nga anëtaret e familjes, Edlira Sala, u shpreh:

“S’e kisha menduar ndonjëherë në jetën time që një këngëtare do vinte të më bënte shtëpinë këtu. E falenderoj shumë madje, që e bëri këtë për familjen time”.

Familja Sala ka 6 anëtarë. Shtëpia e tyre e vjetër u dëmtua rëndë nga tërmeti i 26 nëntorit.

Pas tërmetit Kryebashkiaku Veliaj bëri apel për solidarizim. Ai u kërkoi të gjithë personave që kanë mundësi të ndihmojnë në rindërtimin e shtëpive.

Apelit iu përgjigj më 28 nëntor Rita Ora, e cila përmes një postimi në Instagram tha:

“[…] bashkë me kryebashkiakun Veliaj kemi zgjedhur një familje për t’i mbështetur rindërtimin e shtëpisë pas tërmeteve shkatërrimtare që goditi Shqipërinë dhe unë personalisht direkt do t’i ndihmojë këto familje me sa të mundem.

[…] familja e parë që kam zgjedhur është familja Sala, dhe do ta ndjek ecurinë e kësaj nisme dhe për shumë familje të tjera që kanë nevojë për ndihmë.”

Prej 28 nëntorit këngëtarja e mirënjohur Rita Ora nuk e ka hequr nga faqja e saj Instagram linkun e llogarive bankare për grumbullimin e fondeve.

Tërmeti i 26 nëntorit shkaktoi 51 viktima dhe 900 të plagosur, dëmtoi rreth 8 mijë ndërtesa dhe la mijëra njerëz të pastreha në qarkun e Durrësit, Lezhës dhe Tiranës.