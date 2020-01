Zgjedhjet në AAK, Haradinaj dorëhiqet si kryetar i partisë

Kryeministri i dorëhequr i Kosovës, Ramush Haradinaj konfirmoi sot se për shkak të zgjedhjeve në parti është dorëhequr edhe nga posti i Kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK).

Gjatë një interviste për gazetarin Bashkim Bekolli të Ekonomia Online zoti Haradinaj tha se, që prej kuvendit të 29 dhjetorit kur u vendos mbajtja e zgjedhjeve në parti, ishte dorëhequr si Kryetar i AAK-së.

“Jam i dorëhequr. Do të thotë prej kuvendit të fundit të punës që e mbajtëm jam i dorëhequr. Kryej vetëm funksionet në dorëheqje që i kemi deri në zgjedhje.

[…] e kemi hapur garën [zgjedhore] në total në parti, 1 delegat-1 votë, në këtë rast nëse kandidoj, Ramush Haradinaj nuk e ka një kundërkandidat, por i ka 100 kundërkandidatë. 100 anëtarë të Këshillit Drejtues përfshirë edhe mua e marrin votën për kryetar, cilido që e merr një votë më shumë bëhet kryetar i partisë, ose i degës. Është një garë më sfiduesja e mundshmja […]”.

Zoti Haradinaj tha se në AAK të gjitha postet drejtuese do të zgjidhen me votë.

“[…] unë kandidoj vetëm për kryetar, mirëpo çdo anëtarë i këshillit drejtues dhe çdo i zgjedhur tek ne është me bazë deleguese, s’ka ex-officio, ministra, deputetë, kryetarë komunash të gjithë janë me bazë deleguese, delegat e pastaj të drejtën me u votuar”.

Prej 29 dhjetorit AAK ka nisur procesin e riorganizimit dhe zgjedhjeve në parti. Procesi i riorganizimit të strukturave pritet të përmbyllet deri në muajin maj, ndërsa zgjedhet të zhvillohen në qershor.