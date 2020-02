2 të vdekur dhe 8 të plagosur nga aksidenti në Gramsh

Dy persona humbën jetën mbrëmjen e së shtunës ndërsa 8 të tjerë u plagosën kur makina me të cilën po udhëtonin doli nga rruga dhe ra në një humbnerë në fshatin Çekrez të Gramshit.

Mediat raportojnë se dy të vdekurit dhe shumica e të plagosurve janë klandestinë sirianë. Top-Channel thotë se grupi mund të ketë zgjedhur rrugën Cërrik-Gramsh dhe jo atë nga Librazhdi, për t’iu shmangur kontrolleve.

Ngjarja ndodhi rreth orës 22:00. Report TV tha se mes 8 të plagosurve është edhe shoferi Mikel Gjeli (28-vjeç) nga Tirana.

Prej vitesh Shqipëria është bërë rrigë kalimi për refugjatët që i ikin zonave të luftës si Iraku apo Siria drejt vendeve të BE-së.

Në fillim të muajit shkurt roja bregdetare e Durrësit kapi 18 klandestinë ndërkohë që në janar policia kishte kapur edhe 27 të tjerë.

Prej vitit 2019 BE ka sjellë në Shqipëri rreth 50 oficerë të Frontex-it, Agjencisë Europiane Kufitare dhe Rojeve Bregdetare me synimin për të pasur kontroll më të mirë të pikave kufitare.