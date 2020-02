Albin Kurti propozon kabinetin e ri qeveritar të Kosovës

Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti prezantoi sot propozimin e tij për kabinetin e ri qeveritar në koalicion me Lëvizjen Demokratike të Kosovës.

Sipas Gazetës Express, kabineti i Kurtit është ky:

Albin Kurti nga Vetëvendosja – Kryeministër; Anton Quni nga LDK– Ministër i Mbrojtjes; Lumir Abdixhiku nga LDK – Ministër për Infrastrukturë; Besian Mustafa nga LDK – Ministër i Bujqësisë; Hykmete Bajrami nga LDK – Ministre për Arsim; Agim Veliu nga LDK – Ministër i Brendshëm; Vlora Dumoshi nga LDK – Ministre për Kulturë, Rini dhe Sport; Glauk Konjufca nga Vetëvendosje – Ministria e Punëve të Jashtme; Albulena Haxhiu nga Vetëvendosje- Ministria e Drejtësisë; Besnik Bislimi nga Vetëvendosje – Ministria e Financave dhe Transfertave; Rozeta Hajdari nga Vetëvendosje – Ministria e Ekonomisë; Arben Vitia nga Vetëvendosje – Ministria e Shëndetësisë; Blerim Reka nga Vetëvendosje – Ministria e Integrimeve Evropiane; Emilia Rexhepi nga NDS – Ministre e Administratës; Dalitbor Jetvic nga Lista Serbe- Për komunitete e Kthim; Ivan Millojevic nga Lista Serbe- Për Zhvillim Rajonal.

Ndërkohë dy zëvendëskryeministrat e propozuar janë Avdullah Hoti nga LDK-ja dhe Haki Abazi nga Vetëvendosja.

Nga momenti në moment pritet të nisë seanca e kuvendit për miratimin e qeverisë së re. Albin Kurti u shpreh optimisht se kabineti i propozuar do të marrë votat e nevojshme:

“Janë mbi 61 deputetë që do të votojnë për qeverinë, me mua si kryeministër, me dy zëvendëskryeministra, dhe me 15 ministra”.