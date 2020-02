Basha në Fier, bisedon me gratë për papunësinë, varfërinë e taksat e larta

Kryetari i Partisë Demokratike Basha ka hedhur sot në Facebook një video të realizuar më një grup grash në Fier, të cilat i shprehën shqetësimet e jetës së përditshme. Ato ngritën problemin e papunësisë, taksat e larta dhe problemet me pagesat për invaliditetin.

Nga ana e tij, Zoti Basha tha se të bashkuar do të gjejnë dinjitetin dhe mirëqënien. Ai shkroi në Facebook se:

“Edhe pse në kushtet e mbijetesës, ato janë me kurajo dhe dinjitet, por edhe me shpresë se #DiteMeTeMira do vijnë për to dhe për familjet e tyre. Sepse fierakët dhe gjithë shqiptarët meritojnë të nesërme më të mirë”.

Një prej zonjave tregoi se bashkëshorti i saj megjithëse kishte një këmbë të gjymtuar, institucionet shtetërore nuk kanë pranuar t’i japin ndihmën mujore që meriton:

“Burrin e kam pa punë, e nxorri nga puna, është dhe me një këmbë. Vajti të marrë kempin për këmbën dhe kryeministri jonë i dashur ka vënë ligjin që t’i kesh të dyja këmbët e prera që të marrësh.”

Një zonjë tjetër u ankua për tatimet e shumta që paguan në biznesin e saj të vogël, ndërsa një zonjë e moshuar tha se në gjithë këto vite pensioni i saj nuk është rritur.

Basha i kërkoi atyre të bashkohen me opozitën sepse ditë më të mira do të vijnë me rrëzimin e qeverisë Rama.