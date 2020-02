Basha takon ambasadoren Kim: T’u japim shpresë shqiptarëve

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha takoi sot Ambasadoren e SHBA-ve në Tiranë, Yuri Kim. Zyra e shtypit në PD, njoftoi se Basha i shprehu ambasadores vendosshmërinë për të ngjallur shpresë për zgjidhjen e krizës.

“[…] ju siguroj, se gjithçka që po bëhet, po bëhet për t’i shërbyer një qëllimi që shkon përtej PD-së dhe opozitës, qëllimi për t’u dhënë shqiptarëve një rrugë shprese dhe dalje nga kriza.”

Pas takimit, Basha postoi në Facebook foto dhe një koment. Në të cilin u shpreh se kishte garantuar për angazhimin e PD-së në zbatimin e reformave dhe zgjidhjen e krizës politike.

Më vonë Ambasada Amerikane njoftoi në Facebook se ambasadorja Kim kishte kërkuar përfundimin e reformës zgjedhore.

Ky është takimi i parë zyrtar i Bashës me Ambasadoren Amerikane. Më herët, kryetari i PD-së takoi Presidentin e Parlamentit Evropian, David Sassoli, të cilit i tha se opozita do të bëjë të pamundurën që Shqipëria të integrohet në BE.