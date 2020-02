Dokumenti i ri i procesit të zgjerimit të BE — Pikat kryesore

Hearing of Oliver VÁRHELYI , Commissioner-designate, Neigbourhood and Enlargement - Arrival - Opening statement - Q&A session

Komisioneri i Zgjerimit dhe Fqinjësinë Olivér Várhelyi prezantoi sot dokumentin e ri për reformimin e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian.

“I gjithë procesi ka nevojë të bëhet më i besueshëm, më i parashikueshëm, më shumë dinamik dhe më shumë politik,” tha Komisioneri gjatë konferencës për shtyp. Ai shpjegoi se qëllimi i propozimit është rivendosja e një prespektive të besueshme evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Propozimi përmban ndarjen e kapitujve sipas temës për secilin vend, mundësinë e shpërblimit me fonde për reformat e kryera, si dhe dënimin e mungesës së përparimit në reformat e kërkuara, duke ndaluar ose pezulluar kështu procesin e bisedimeve për anëtarësim.

Bazuar në metodologjinë e re, anëtarësimi në BE duhet të jetë i bazuar në meritë, dhe çështja kryesore e vlerësimit gjatë gjithë procesit të bisedimeve do të jetë zbatimi i ligjit.

Për të vlerësuar vendet e Ballkanit Perëdimor do të organizohen samite të ndryshme dhe konferenca ndërqeveritare.

Në raportin vjetor për vlerësimin e zhvillimit të një vendi do të vlerësohet në mënyrë të veçantë zbatimi i ligjit dhe funksionimi i ekonomisë.

Këtë dokument Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e quajti një mesazh të mirë për vendet e BP-së:

“Mesazh i mirë për vendet e Ballkanit Perëndimor për procesin e zgjerimit në BE: sot Komisioni Evropian propozon një plan dinamik dhe të besueshëm për rrugën drejt hapjes së bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Zgjerimi i BE-së është një fitore-fitore, për të gjithë”.

Exit News sjell më poshtë pikat kryesore të dokumentit:

Përqendrimi në vlera

Dokumenti e vendos theksin tek zbatimi i ligjit, funksionimi i institucioneve demokratike dhe progresi në reformat ekonomike.

Vendet duhet të ndërmarrin të gjitha përpjekjet për të zgjidhur problemet dyalëshe, me vemendje të veçantë në vendosjen e dialogut ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.

Procesi politik

Do të organizohen samite të vazhdueshme ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të BE-së. Këto takime kanë për qëllim monitorimin më të fortë dhe adresimin e problemeve të vendeve gjatë procesit.

Ndarja e kapitujve të bisedimeve sipas stadeve

Njësoj si në propozimin francez, Komisioni Evropian propozoi organizimin e kapitujve sipas fushave dhe të ndarë në disa stade. Pasi një vend të përmbushi të gjitha detyrimet, atëherë ai do të kalojë në një stad tjetër.

Komisioni ka vendosur 6 stade: vlerat e BE-së (kapitujt 23 dhe 24); tregu i brendshëm, konkurrueshmëria, mbrojtja e mjedisit, burimet, agrikultura dhe marrëdhëniet e jashtme.

Shpërblimet dhe dënimet

Nëse një vend përmbush detyrimet e caktuar dhe kalon nga një stad në tjetrin, ai do të shpërblehet me fonde për programe të caktuara.

Nëse një vend nuk bën hapa para në detyrimet e vendosura nga BE, atëherë procesi mund të pezullohet, të vendoset në pritje, ose të penalizohet me ulje të fondeve nga BE.