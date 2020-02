Ish-kreu i bandës së Durrësit asnjë pronë të regjistruar në Kadastër

Ora News publikoi sot faksimile të një vërtetimi të Kadastrës së Durrësit ku thuhet se Lulzim Berisha nuk ka asnjë pronë. Ky dokument i është bashkëngjitur formularit të kërkuar të martën nga policia për justifikimin e pasurisë.

ReporteTV publikoi më vonë formularin e plotësuar nga Berisha, ku bie në sy se ai zotëron si pasuri të paluajtshme vetëm një makinë tip BMW, të cilën thotë se e ka blerë rreth 8 mijë euro vitin e shkuar.

Operacioni Forca e Ligjit i kërkoi Berishës të plotësonte formularin me dyshimin se ai ka pasuri të krijuara përmes krimit. Në një reagim me avokatin e tij Detar Hysi, Berisha bëri me dije se nuk zotëronte pasuri, veç një biznesi me qira dhe një kompanie karburanti për zonën detare. Avokati u shpreh se këto informacione janë lehtësisht të verifikueshme sipas Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Mediat publikuan emrin e lokalit me qira, Vila One dhe kompanisë ku Berisha është aksioner si Rajan 2007, e cila është në ortakëri me të motrën Luljeta, dhe Enkelejda Shoshin. Luljeta ka komentuar për mediat duke theksuar se asnjë pronë nuk është në emër të Lulzim Berishës. Këtë e ka deklaruar edhe avokat Hysi se “të gjitha pronat e tij janë sekuestruar nga Gjykatat e të gjitha Shkallëve dhe kanë kaluar në favor të shtetit.”

Berisha, dejtues i ish-bandës së Durrësit, është akuzuar për vrasje, narkotrafik, grup kriminal dhe pastrim parash. Ai u dënua në 2012 me burgim të përjetshëm, por u lirua me kusht në vitin 2016. Dalja nga burgu u bë pasi Gjykata, si fillim, ia ktheu dënimin në 25 vite burg dhe, më vonë, me garancinë nga Bashkia Durrës se kishte gjetur punë, u lirua 6 vite para kohe.