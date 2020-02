Konstatimi i ‘Boom’ – Premtimi ‘piramidë’ i Veliajt për rikonstruksionin e Piramidës

Kanë kaluar 3 vite që kur Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj premtoi për herë të parë “rikonstruksionin e Piramidës”, por që ndërtesa mbetet e rrethuar dhe punimet nuk nisën asnjëherë.

Emisioni investigativ “BOOM” solli në vëmendje premtimet e përsiritura të kryebashkiakut duke përcjellë edhe pamjet aktuale të piramidës, e cila mbetet e rrënuar.

Në vitin 2017 Veliaj u shpreh:

“Këtë vit [viti 2017] ne do të buxhetojmë që piramidën ta transforjmojmë. […] Prona më e shtrenjtë e Trianës është një karkasë e vdekur në mes të bulevardit. Këtu na lindi ideja, a mund ta rikonstruktojmë ne tani, me këtë funksion, pra me teatër, me film, me bibliotekë e kurse digjitale.”

Rreth 6 muaj më pas, në vitin 2018, Veliaj harroi funksionet e cituara:

“Hedhim hapin e parë zyrtar për formalizimin e një marrëveshjeje midis Bashkisë së Tiranës dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan [AADF] për ta transformuar piramidën e Tiranës.”

Rikonstruksioni i premtuar në vitin 2017, por i kthyer në projekt “transformimi” do ta shndërrojë ndërtesën në “Qendër Rinore për Teknologjinë Krijuese”. Më 27 maj 2018, projekti u prezantua me bujë nga kryebashkiaku Veliaj dhe Kryeministri Rama.

Rreth një vit më vonë, më 14 tetor 2019, Kryetari i Bashkisë publikoi edhe video se si do të dukej Piramida pas projektit të premtuar.

Piramida e RILINDUR! Të pëlqen projekti i Piramidës?Shumë shpejt PIRAMIDA do të kthehet në një nga zonat më të vizituara në kryeqytet. 😍Falë projektit të qeverisë dhe partnerëve të AADF-së, Piramida do të jetë pikëtakimi i të gjitha grupmoshave. 👫👥👵👴"Qendra rinore për Teknologjinë Krijuese", do t'u japë mundësi të ndryshme të rinjve të apasionuar pas botës së IT-së. 💻👩💻👨💻

Pesë muaj më vonë, në shkurt 2020, emisioni “Boom” vëren se Piramida vazhdon të mbetet ashtu siç ka qenë dhe nuk ka asnjë ndërhyrje të Bashkisë. Ndërtesa mbetet e rrethuar.