Kosovë, Kurti e Mustafa marrëveshje për qeverinë e re

Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) nënshkruan sot marrëveshjen për koalicionin e ri qeveritar të Kosovës.

Drejtuesit Albin Kurti dhe Isa Mustafa konfirmuan në një konferencë për shtyp këtë mëngjes lajmin, pas raporteve të pakonfirmuara të djeshme. Ata njoftuan se qeveria e re do të votohet në parlament të hënën.

Deri më tani dihet se në bazë të marrëveshjes, Kryetari i sapozgjedhur i Parlamentit Glauk Konjufca do të japë dorëheqjen. Me shumë gjasa ai do të zëvendësohet nga Vjosa Osmani e LDK-së, ndërsa vetë do të emërohet në postin e Ministrit të Punëve të Jashtme.

Qeveria e re do të ketë 15 ministri, 3 më shumë se plani i mëparshëm, dhe 33 zëvendësministra. Secila nga partitë më të mëdha do të udhëheqë 6 ministri, ndërsa 3 ministritë e tjera do të shkojnë për pakicat etnike në Kosovë.

Marrëveshja e sotme është rezultat i bisedimeve aktive 4 mujore midis LVV dhe LDK, të cilat filluan para zgjedhjeve të 6 tetorit. Sidoqoftë, përmbajtja e marrëveshjes duket përafërsisht e njëjtë me sugjerimin e mëparshëm të LVV-së pas zgjedhjeve – përveç 3 ministrive shtesë – të cilat LDK fillimisht i refuzoi. LDK po ashtu kishte kërkuar garanci se posti i presidentit do t’i takonte asaj në vitin 2021. Sipas marrëveshjes së sotme, kjo çështje do të diskutohet më vonë.