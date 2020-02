Lojë propagandash—Buletini ditor nga fronti

Lojtari Rama

Kryeministri Rama çdo mëngjes e nis ditën duke u shpjeguar shqiptarëve sfidat, arritjet, përjetimet, mendimet dhe thellësinë e qenies e veprimeve të tij përmes citateve të njerëzve të mëdhenj.

Këtë mëngjes, Zoti Rama postoi në Facebook disa fjalë, që ai thotë se i ka thënë Thomas Mani, për të na treguar se ka zgjedhur rrugën e duhur në jetë e politikë, ndërkohë që shumica e njerëzve as nuk e kanë idenë se rruga e drejtë ekziston.

Këtë citim të Manit nuk e gjetëm askund dhe kemi frikë se zoti Rama mund t’i jetë kthyer zakonit të vjetër që fajlët e veta i dukt se i kanë thënë njerëz të mëdhenj.

Pas këtij postimi, Zoti Rama vazhdoi veprimtarinë e tij intelektuale me postimin në Facebook të punimeve të një aktiviteti ndërkombëtar të titulluar “Mendjet e bukura frymëzojnë të tjerët”, të cilin e hapi, e drejtoi dhe mbylli Eduard Shalsi.

Veç Ramës dhe Shalsit në këtë ngjarje morën pjesë mendje të tjera të bukura të nivelit ministror nga Bosnja, Maqedonia, Serbia e Kosova.

Shtëpia e Europës🇪🇺 – "MENDJET E BUKURA FRYMËZOJNË TË TJERA MENDJE"Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Botëror (WEF- Davos) janë bashkuar për t'i dhënë udhë PËRSHPEJTUESIT TË KONKURENCËS DHE INOVACIONIT në hapësirën e Ballkanit Perëndimor – instrumenti i pari i këtij lloji në rajon dhe Europë.

Aktiviteti i mësipërm u organizua nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, që drejtohet nga mendja dhe trupi i bukur Majlinda Bregu, dhe Forumi Ekonomik Botëror me qëllim inagurimin e Përshpejtuesit të Konkurencës dhe Inovacionit në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Në këtë takim, Kryeministri foli me krenari për PPP-të e tij si shembuj të gjenialitetit novator të tij dhe mendjeve më të bukura të biznesit shqiptar.

Pasdite, Kryeministri i lodhur nga aktivetet e ngjeshura intelektuale u shlodh duke parë një aktivitet me policë. Përmes faqes në Facebook ai transmetoi një konferencë të Policisë së Shtetit për shpartallimin e rrjeteve të kumarxhinjve që luajnë nëpër kioska, ndërkohë qe ai ja ka lënë kumairn me ligj vetëm hoteleve me pesë yje në pronësi të biznesmenëve me katër klasë.

Policia e Shtetit – GODITJE SHPARTALLUESE RRJETEVE KRIMINALE TË ORGANIZIMIT TË LOJRAVE TË FATIT👊Lojrat e Fatit ndalohen me ligj në Shqipëri dhe organizatorët, menaxherët dhe shërbëtorët e linjave kriminale të organizimit të tyre, dënohen me burg nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë. Operacioni policor "Fundi i Lojrave" është një MESAZH I QARTË jo vetëm për ata që i hyjnë rrugës qorre të organizimit të kësaj veprimtarie kriminale, po edhe PËR TË GJITHË ATA QË I JANË FUTUR "LOJËS SË KRIMIT" në çfarëdo drejtimi, fushe apo niveli: SHQIPËRIA NUK ËSHTË VEND PËR JU👎

Duke qenë se mbasdite pait dyshime se se shqiptarët mund të mos e kishin kuptuar mirë punën e bukurisë së tij mendore, pasditë Kryeminsitri postoi edhe një foto të tij në takimin e mendjeve të bukura, të shkrepur nga një kënd ku dukej koka e tij direkt para sfondit me fjalët në anglisht “Mendjet e bukura, frymëzojnë…”

Sot në takimin e ministrave nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në Tiranë

Kryeministri nuk e përdori sot Twitterin apo mjetet e tjera të propandës sociale.

Lojtari Basha

Kryedemokrati Lulizm Basha postoi sot në Facebook punimet një konferencë të organizuar bashkën me Fondacionin Konrad Adenauer, të titulluar me titullin inteligjent Sfida dhe Vizione në Shëndetësi. Në këtë takim ku u shpalos vizioni i PD-së për të ardhmen e shëndetësisë ishin ulur në tribunë mjekë të së shkuarës që kishin lënë mjekësinë për t’u bërë politikanë.

Për reformën rrënjësore në shëndetësi dhe planin e PD. Për reformën rrënjësore në shëndetësi dhe planin e PD. Live nga konferenca "Sfida dhe vizione ne shëndetësi" në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer.

Në mbrëmje, në Facebook, Zoti Basha postoi një foto të mengjesit, teksa flet mbështetur në bordurën e shkallëve së Korpusit Universitar meë disa vajza të reja. Në përshkrimin e këtij momenti, Zoti Basha ka konfiduar se vajzat e reja në mengjes e frymëzojnë shumë dhe i japin një kënaqësi të krahasueshme me atë paçes së kokës të cilën zakonisht e ha për drekë me punëtorë, ose kafen që gjerbon tek Sofia teksa vrapon për në punë mengjeseve.

Ne do të punojmë parreshtur që të rinjtë mos të largohen nga vendi, duke siguruar arsim dhe punësim dinjitoz për ta.Sot…

Edhe Zoti Basha nuk e ka prekur Twitterin me dorë sot.