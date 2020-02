Lojë propagandash—Rama dhe Basha në rrjetet sociale

Ndroq, Tiranë – Me Ogertën në një tjetër qendër shëndetësore të rindërtuar me standardet më të larta, si 180 qendrat e tjera shëndetësore nga një cep i Shqipërisë në tjetrin, me Programin Kombëtar “Rehabilitimi i 300 qendrave shëndetësore”.Paralelisht janë punësuar me një sistem transparent, 140 mjekë në qendra shëndetësore dhe spitale vetëm në këto dy muaj të vitit 2020!Nga 1 janari deri tani, më shumë se 59 mijë qytetarëve i’u kursyem ecejaket në sportele për rinovimin e kartës së shëndetit, e cila aksesohet online nga të gjithë institucionet shëndetësore falë #REVOLUCIONIDIGJITAL2020📲💻🖥 NË SHËRBIMET PUBLIKE 👉 https://e-albania.al/ 🤝

