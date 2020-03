25665 të infektuar në New York, koronavirusi tejkalon pritshmëritë më të këqija

Foto ilustruese nga New York.

Në New York të Shteteve të Bashkuara pritet që përhapja e koronavirusit t’i tejkalojë pritshmëritë më të këqija të bëra nga autoritetet.

Guvernatori Andrew Cuomo pohoi të martën se kulmi i të prekurve me Covid-19 pritet të jetë me shumë më shumë të infektuar nga çfarë është parashikuar.

Cuomo i kërkoi qeverisë federale materiale shëndetësore shtesë për përballimin e situatës. Në kërkesat e tij janë edhe 30 mijë ventilatorë, nga të cilët momentalisht janë dërguar vetëm 400.

Aktualisht janë 25 665 persona të diagnostikuar me koronavirus në New York, prej të cilëve 210 kanë vdekur.

New Yorku është shteti më i prekur në SHBA, me gjysmën e numrit të përgjithshëm të të infektuarve – 46 805 totali.

Autoritetet lokale parashikojnë se, nëse përhapja vazhdon me të njëjtin ritëm, do të duhen të paktën 140 mijë shtretër në spitale vetëm në New York.