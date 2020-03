9 gjobat që rrezikoni nëse shkelni masat kundër koronavirusit

Qeveria përshkallëzoi masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit përmes një akti normativ (kliko këtu për të parë vendimin) që parashikon të paktën 9 gjoba për ata që do të shkelin urdhërat e dhënë ditët e fundit.

5 milionë lekë gjobë për farmacitë që thyejnë ndalimin e eksporteve të barnave

1 deri 5 milionë lekë gjobë nëse rihapen çerdhet e shkollat publike dhe jopublike pa urdhër

1 milionë lekë gjobë kush organizon eskursione, aktivitete sportive, sociale e kulturore

1 milionë lekë gjobë kush rihap diskotekat, lokalet dhe restorantet

1 milionë lekë gjobë kush rihap palestrat, qendrat sportive apo të argëtimit

1 milionë lekë gjobë postës nëse nuk zbaton masë për shmangien e grumbullimit të njerëzve në sportele

700 mijë lekë gjobë kush hyn në Shqipëri dhe nuk deklaron ardhjen nga zonat e prekura, apo nuk vetëizolohet

700 mijë lekë gjobë kush rezulton pozitiv dhe nuk zbaton masat e dhëna nga autoritetet shëndetësore

500 mijë lekë gjobë kush futet apo lejon futjen pa leje në spitale

Për bizneset që do të thyejnë urdhërat më shumë se një herë, do të ndëshkohen me mbyllje aktiviteti për 6 muaj.

Kryeministri Rama komentoi në Facebook se “gjobat nuk janë për popullin, por për shkelësit e rregullave të kësaj lufte dhe nuk janë për të mbledhur shteti para, por për të mbrojtur popullin nga shkeljet që në këtë situatë lufte kërcënojnë shëndetin e tij”.

Në një dalje për mediat Ministrja Manastirliu pati kërkuar gjoba shumë herë më të majme si për shembull 2 milionë lekë gjobë për ata që mbajnë hapur baret, restorantet dhe diskotekat, apo 5 mijë euro për ata që nuk respektojnë urdhërat e autoriteteve për t’u izoluar apo vënë në karantinë.