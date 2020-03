Agron Shehaj: qeveria duhet të paguajë njerëzit menjëherë, ndryshe do të ketë kaos

Qeveria duhet të paguajë sa më parë të paktën në masën 70 për qind të rrogës të gjithë ata që kanë ndërprerë punën për shkak të krizës së koronavirusit, përndryshe do të ketë kaos dhe paralizë të ekonomisë.

Kështu ka propozuar ish deputeti i PD Agron Shehaj.

Duke e konsideruar paketën ekonomike të miratuar nga qeveria për biznesin të pamjaftueshme dhe të paqartë për mënyrën se si do të shpërndahet, Shehaj shkuan se nëse qeveria nuk nis të paguajë rrogat e të punësuarve në bizneset e mbyllura, ajo do të ndeshet me kaos dhe reagime problematike.

Zoti Shehaj i propozon po ashtu qeverisë të mbështesë direkt me garanci apo hua të githa bizneset kritike për zinxhrin e furnizmit të popullatës me ushqime, ilaçe dhe mallra bazike.