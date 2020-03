Amerika masa drastike, pezullon fluturimet nga Europa

Fluturimet nga 26 shtete të Europës për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pezullohen për 30 ditët e ardhshme, duke nisur nga e premtja.

Vendimi u mor nga Presidenti Donald Trump si masë për të ndaluar përhapjen e koronavirusit.

Nga ky urdhër, përjashtim do të bëjë vetëm Britania e Madhe, e cila do të vazhdojnë fluturimet si zakonisht, por me kontrolle të shtuara në aeroport.

Vendimi prek këto vende: Itali, Austri, Belgjikë, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Islandë, Letoni, Çeki, Lihteshtein, Lituani, Luksemburg, Maltë, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi dhe Zvicër.

Vendimi i Trumpit erdhi pak orë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli gjendjen e pandemisë globale duke parashikuar përhapjen e shpejtë të infeksionit me koronavirusin e ri në javët e ardhshme.

“Ka rëndësi se si përgjigjesh ndaj koronavirusit dhe ne po përgjigjemi me shpejtësi dhe profesionalizëm të madh,” tha Presidenti Trump, duke shprehur besimin se masat e rrepta janë të nevojshme për të ndaluar përhapjen e virusit.

Deri tani numri i të prekurve nga koronavirusi në SHBA është 1312, ndërsa numri i të vdekurve është 38 persona.

Ndërsa në Europë, të gjithë shtetet janë prekur, përveç Kosovës dhe Malit të Zi.

