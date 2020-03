Arrin në 12 numri i të infektuarve me koronavirus

Dy persona të tjerë janë diagnostifikuan me koronavirus, ku njëri është i lidhur me rastin e së hënës dhe i dyti është një i moshuar nga Lushnja.

Njëri prej rasteve pozitive është i lidhur me pacientin zero, ndërsa tjetri është një rast i ri në Lushnje.

Lajmin e bëri të ditur zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli, e cila tha:

“Në 24 orët e fundit janë kryer edhe 43 testime të reja, nga të cilat kanë rezultuar dy raste positive me COVID-19.

Njëri prej tyre është i lidhur me RASTIN 1 të identifikuar me koronavirusin e ri ndërsa rasti tjetër është një i moshuar në Lushnje (78 vjecar) me histori udhetimi me Italinë.

Të dy rastet e reja në vetëizolim dhe në gjendje të mirë shëndetësore.”

Në total deri në këto momente, janë testuar 157 të dyshuar dhe janë 12 persona të identifikuar pozitiv: Prej tyre, 9 kanë lidhje kontakti me rastin e parë të identifikuar dhe 3 janë raste të reja: 1 në Tiranë, një në Lushnje dhe një në Durrës.

Lajmi u konfirmua nga Ministria e Shëndetësisë.

