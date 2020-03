Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi sot se opozita do të përdorë të gjitha format për të rrëzuar qeverinë Rama.

Duke folur me strukturate PD-së në Shkodër, Basha u shpreh:

“Shporrja e tiranisë dhe fitorja e demokracisë është objektivi i PD dhe për këtë do të bëjmë gjithçka bashkë me Shkodrën dhe gjithë shqiptarët. Me të gjitha format dhe mënyrat demokratike.”