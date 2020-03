Ditë të zeza në Itali: 1016 të vdekur, thuajse 400 në 48 orët e fundit

Numri i viktimave nga koronavirusi kaloi 1 mijë persona dhe arriti në 1016, të enjten në mbrëmje.

Vetëm 48 orët e fundit vdiqën 387 persona, çfarë ka shtuar frikën se gjendja do të përkeqësohet.

Aktualisht ka 15 113 të diagnostikuar me infeksionin e koronavirusit, nga të cilët gati 4 700 u identifikuan në 48 orët e fundit.

Another dark day: 2,651 new cases in Italy.

189 people died today.

More than 1,000 people have now died in Italy from #Coronavirus.

— Richard Chambers (@newschambers) March 12, 2020