Drejtori i OBSH-së: vaksina e koronavirusit të paktën 1 vit larg, prioritet testimet

Një nga ekspertët kryesorë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) ka zbehur shpresat për zhvillimin e shpejtë të një vaksine kundër koronavirusit.

Majk Rajën, Drejtori Ekzekutiv i Emergjencave i OBSH-së i tha të djelën Endrju Marit të BBC 1 se duhet të bëhemi realistë dhe të kuptojmë se “vaksinat duan shumë kohë të zhvillohen, testohen, të bëhen të sigurta dhe të provohen që janë efikase.”

Pas prodhimit do të duhet, gjithashtu, kohë të prodhohen mjaftueshëm vaksina për të gjithë dhe të adminsitrohen ato tek të gjithë.

Për të gjitha këto hapa, Rajën pohoi se do të duhet të paktën një vit para se të kemi një vaksinë të përdorshme kundër koronavirusit.

"We have to take the fight to the virus"

Dr Michael Ryan, Executive Director at the World Health Organisation, on how #Covid_19 can be tackled#Marr https://t.co/xXPXIbsp6B pic.twitter.com/Uq9NcGoNLM

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 22, 2020