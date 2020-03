Koronavirus prek Premier Ligën angleze

Futbollisti i klubit angez të Chelsea, Callum Hudson-Odoi është bërë lojtari i parë i Premier Ligës që është testuar pozitiv për koronavirusin.

Gjithashtu më herët është njoftuar se dhe Menaxheri i Arsenalit, Mikel Arteta është izoluar pas testimit pozitiv me Covid-19.

Ndeshja e Arsenalit kundër Brighton të shtunën është shtyrë, por nuk ka ende asnjë vendim për ndeshjen e Aston Villa kundër Chelsea, e cila do të luhet në të njëjtën ditë.

Anësori 19 vjecar Hudson-Odoi nuk ishte ndier mirë prej ditës së hënë të kësaj jave pasi kishte shfaqur simptoma të lehta të gripit, duke mos marrë pjesë kështu edhe në stërvitjen e ditës së hënë.

Pasi i është nënshtruar testit, ai ka rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit dhe është vënë në izolim. Burime nga klubi i Chelsea-t njoftuan se futbollisti është në gjendje të mirë dhe pret të kalojë këtë fazë për t’iu rikthyer stërvitjes me ekipin.

Këtë e ka bërë të ditur edhe vetë anglezi përmes një video mesazhi të publikuar të premten në twitter duke thënë se është duke ndjekur këshillat e mjekëve dhe është izoluar, se e ndjen veten mirë dhe mezi pret t’i rikthehet normalitetit.

Duke marrë në konsideratë zhvillimet e fundit është bërë e ditur se Premier Liga do të zhvillojë “një takim urgjent” këtë të premte, për të dalë me një vendim në lidhje me ndeshjet e ardhshme.

Pritet që nga ky takim të ketë një shtyrje të të gjitha ndeshjeve të parashikuar në kalendar për t’u luajtur këtë të fundjave dhe me shumë mundësi dhe fundjavën tjetër.

Shëndeti Publik Anglez ka nënvizuar se shumica e njerëzve nuk do të kenë mundësi transmetimi të virusit shtatë ditë pas shfaqjes së simptomave. Megjithatë, njerëzit që kanë pasur kontakte me raste të konfirmuara të virusit ende të inkubuar dhe pa shfaqur simptoma, rekomandohet të vetë karantinohen për 14 ditë.