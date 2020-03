Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Horst Seehofer do të vetizolohet, për shkak të kontaktit me një person të dyshuar me koronavirus. Ky fakt u bë i ditur nga zëdhënësi i ministrit Seehofer.

Ai pohoi në Twitter se zoti Seehofer dhe personi i dyshuar kishin qënë në një dhomë gjatë një takimi në Bruksel.

Më herët janë vetizoluar Presidenti i Parlamentit Europian, Presidenti i Portugalisë dhe dy senatorë amerikanë.