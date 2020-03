Kryeministri Rama në bashkëbisedim me qytetarët në Facebook.

Qeveria ndalon për 18 orë daljen e këmbësorëve në rrugë. Nga nesër lejohet të dalësh nga ora 06:00 deri në orën 10:00 dhe 16:00 deri në 18:00. Njoftimin e bëri Kryeministri Rama sot në Facebook.

Gjithashtu ai njoftoi se ndalohet të dalësh për krahu me një person tjetër.

Kush nuk i zbaton këto rregulla do të gjobutet me 10 mijë lek. Nëse rregullat i shkelin ata që marrin ndihmë sociale, ajo do ti pritet.

Kryemnistri tha se këto masa po merren për ndalim e përhapjes së virusit.