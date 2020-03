Parlamenti Kosovës i heq Thaçit autoritetin për negociata me Serbinë, njeh vetëm qeverinë

Në një seancë të jashtëzakonshme mes krizës së koronavirusit, parlamenti i Kosovës vendosi të mandatojë qeverinë Kurti si autoritetin e vetëm për të zhvilluar negociata me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre.

Vendimi u bë publik nga Kryetarja e Parlamentit Vjosa Osmani në Twitter: “Kushtetuta jonë ishte tashmë e qartë – dhe tani ky është [edhe] vullneti politik i Parlamentit të Kosovës nga votimi i mbrëmshëm. Dialogu me Serbinë udhëhiqet nga Qeveria e Kosovës. Askush nuk mund të negociojë integritetin territorial, sovranitetin dhe rendin e saj kushtetues.”

Our Constitution was already clear -and now – so is the political will of the #Kosovo Parliament from a vote last night. The dialog with SRB shall be led by the Gov’t of Kosovo. No one shall be able to negotiate RKS territorial integrity, sovereignty and its constitutional order pic.twitter.com/DfXt6se4Mi

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniMP) March 15, 2020