Qeveria: Do të testohet kushdo që hyn e del nga urgjenca e QSUT-së

Ministria e Shëndetësisë ka ngritur dy çadra për të kontrolluar personat që hyjnë dhe dalin nga urgjenca e QSUT-së. Çadra janë vendosur në hyrjen e Urgjencës së QSUT-së. Njoftimin e dha Ministrja Manastirliu gjatë komunikimit me publikun.

Në këto çadra do të qendrojnë mjekë që do të kontrollojnë këdo që hynë dhe del nga spitali, për simptoma dhe për gjendjen shëndetësore. Nëse ndonjë prej tyre shfaq simptoma duke filluar që nga temepratura, atëherë ai do të testohet për koronavirus.

