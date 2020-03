Qeveria masë esktreme: Vetë-karantinim i detyruar për këdo që kthehet nga Italia dhe Greqia

Të gjithë personat që janë kthyer në Shqipëri nga Italia dhe Greqia duhet të vetë-karantinohen në mënyrë të detyruar. Në rast se nuk zbaton masën e qeverisë, personi do të gjobitet me 5 mijë euro.

Kryeministri Rama lajmëroi sot në mesditë masën ekstreme dhe tha se nga sot do të dalë në rrugë Policia e Shtetit për të bërë verifikimet:

“Ata që janë kthyer 14 ditët e fundit nga Italia apo Greqia të vetizolohen.

Sot do të dalë në rrugë një formacion i përbashkët i Policisë së Shtetit dhe Policisë Ushtarake dhe do të organizojnë postblloqe të automjeteve.

Do të verifikojnë nëse ka persona që kanë ardhur 14 ditët e fundit nga jashtë. Kush kapet në rrugë do të dënohet me 5 mijë euro gjobë nëse kapet në rrugë.”

Rama i kërkoi qytetarëve të respektojnë masat e marra nga qeveria, të zvogëlojnë sa më shumë kontaktet me personat e tjerë dhe të qëndrojnë sa më shumë brenda.

“Korona zbrapset vetëm me disiplinë dhe solidarit”, u shpreh ai.

Masa drastike e qeverisë vjen pak minuta pasi koronavirusi shkaktoi viktimën e parë në Shqipëri – një 73-vjeçare e shtruar në spitalin e Durrësit prej një jave. Ka dyshime se ajo mund të ketë infektuar të paktën dhe 5 të tjerë.

