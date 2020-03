Rama, Meta e Basha urojnë gratë për 8 Mars

Kryeministri Edi Rama, presidenti Ilir Meta e kreu i opozitës uruan sot gratë dhe vajzat për 8 Marsin, Ditën Ndërkombëtare të Gruas.

Kryeministri Rama, përmes një videoje në Facebook, theksoi se në qeverinë e tij ka më shumë gra se në çdo qeveri tjetër shqiptare.

Presidenti Meta uroi gratë dhe vajzat duke theksuar nevojën për t’I fuqizuar ato më shumë:

“Një urim të përzemërt për më të shtrenjtat, më të dashurat dhe të pazëvendësueshmet e familjeve tona, për çdo nënë, grua, vajzë e motër shqiptare: GËZUAR 8 MARSIN!

Fuqizimi i vajzave dhe grave i bën sfidat më lehta! Por ne ende kemi një hendek të rëndësishëm për të kapërcyer për t’i vënë përgjithmonë në histori vargjet e Çajupit, i cili protestonte ndaj burrave.

Shqipëria do të bëhet një vend edhe më i bukur, vetëm me vajza e gra të lumtura e të realizuara në çdo aspekt, të barabarta me burrin si në jetën publike ashtu edhe atë profesionale, dhe që nuk keqpërdoren nga politika.”

Kreu i PD-së Lulzim Basha uroi gratë dhe nënat shqiptare përmes disa fotove të vajzave të tij.

Ndërkohë gratë në Tiranë do të protestojnë sot për të ndërgjegjësuar qytetarët për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore. Ato do të marshojnë dhe para institucioneve shtetërore për të për të kërkuar më shumë vëmendje institucionale ndaj problematikave që prekin vajzat e gratë çdo ditë në Shqipëri.