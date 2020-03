Shënohet viktima e parë në Irlandë nga koronavirusi

Një person në Irlandë humbi jetën si pasojë e koronavirusit. Ai bëhet viktima e parë në këtë shtet.

Deri më tani janë identifikuar rreth 18 raste të personave me koronavirus. Kryeministri i Irlandës Leo Varadkar vendosi të mbyllë të gjitha shkollat, kolegjet dhe objektet e tjera publike, si masë kundër këtij virusi.

Masat do të hyjnë në fuqi në orën 18 00 të ditës së sotme dhe do të zgjasin deri me 29 mars.

