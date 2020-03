Shqipëria preket nga kufizimi i BE-së për eksportin e maskave dhe veshjeve mbrojtëse

Presidentja e BE-së Ursula van der Leyen ka bërë të ditur dje vendimin për të kufizuar eksportin jashtë bllokut prej 27 vendesh të BE-së të maskave dhe veshjeve të tjera mbrojtëse ndaj koronavirusit.

Asnjë prodhues apo shpërndarës nga nuk mund t’i eksportojë më këto materiale pa patur një leje të veçantë, që është objekt i shqyrtimit të përmbushjes fillimisht të nevojave të brendshme të BE-së.

European response to the #coronavirus: Protecting people‘s health and ensuring that goods flow in the internal market pic.twitter.com/9JNBzHjqvc

